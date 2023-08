NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum auf "Underperform" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Die Profitabilität sei im zweiten Quartal erneut massiv zurückgegangen, schrieb Analyst Martin Comtesse am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Verantwortlich seien Investitionen in IT-Infrastruktur und der Aufbau von Produktionskapazitäten./ag/edh;