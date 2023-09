NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 von 228 auf 218 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die starke Entwicklung des Geschäftsjahres 2022/23 sei von Äußerungen über einen trägen Start in 2023/24 überschattet worden, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kursverluste erschienen allerdings übertrieben./mis/edh;