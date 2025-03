Nordex 12.56 CHF 11.61% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex nach den Ende Februar vorgelegten Jahreszahlen von 20,10 auf 22,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das abgelaufene Geschäftsjahr sei ein Meilenstein für den Hersteller von Windparkanlagen gewesen, denn er sei zu positiven operativen Ergebnismargen zurückgekehrt, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Trend dürfte sich 2025 fortsetzen und Nordex seinem mittelfristigen Ziel einer Ebitda-Marge von 8 Prozent näherkommen./ck/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





