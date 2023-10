ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 148 auf 151 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Nettogewinn der finnischen Bank vor den am 19. Oktober anstehenden Quartalszahlen angehoben, was allerdings durch niedrigere Annahmen für Aktienrückkäufe fast wieder kompensiert werde, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zu anderen nordeuropäischen Geldhäusern sieht er Nordea gut gerüstet für die Zeit, wenn die Zinsen wieder sinken. Dazu sei die Aktie weiterhin attraktiv bewertet./gl/he;