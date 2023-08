FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für New Work nach Zahlen von 155 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Mutterkonzern des Karrierenetzwerks Xing habe umsatzseitig und vor allem beim operativen Quartalsergebnis ihre Schätzungen verfehlt, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie kappte ihre Schätzungen für das bereinigte Ebitda 2023./ck/ajx;