NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle anlässlich eines Kapitalmarkttags auf "Outperform" mit einem Kursziel von 93 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern habe sich zum Jahr 2025 und den mittelfristigen Zielen geäußert, Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen würden erfüllt und dies sei ermutigend angesichts gewisser Sorgen, die es um die operative Marge gegeben habe. Das Ziel, den Umsatz aus eigener Kraft mittelfristig um vier Prozent zu steigern, sei ambitioniert. Der Konsens liege darunter und so hätte er hier ein konservativeres Herangehen bevorzugt./tih/mis;