NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle anlässlich eines Kapitalmarkttags auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern habe neue Mittelfristziele bekannt gegeben, die diesjährigen bestätigt und einen Ausblick auf 2025 abgegeben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Letzterer sollte eher für Erleichterung sorgen, an der Sichtweise auf die Aktie sollte sich damit aber nicht bedeutend etwas ändern./tih/mis;