NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 85 Franken auf "Neutral" belassen. Am Kapitalmarkttag am 19. und 20. November dürften die mittelfristigen Wachstums- und Sparambitionen des Nahrungsmittelkonzerns im Fokus stehen, schrieb Analystin Celine Pannuti am Montagmorgen in ihrem Ausblick. Sie betont zudem weiterhin bestehende Ergebnisrisiken für 2025./ag/la;