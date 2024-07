NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Das Management habe das Wachstumsziel für das kommende Jahr nicht bestätigt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch zur erwarteten Profitabilität 2025 habe sich der Lebensmittelriese nicht geäußert./bek/he;