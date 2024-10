FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Nestle von 105 auf 97 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Konzern habe den Fuß zu lange auf dem Preiserhöhungs-Gaspedal gelassen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies erfordere nun neben Korrekturen in der Preisarchitektur und der Portfolio-Konstruktion auch ein substanzielles Update des Geschäftsmodells. Der Analyst traut dem Schweizer Nahrungsmittel-Primus eine solche Neuerfindung zu, geht aber davon aus, dass der Wiederaufbau der alten Bewertungsprämie deutlich länger als 12 Monate in Anspruch nehmen wird./ajx/bek;