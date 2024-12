FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 85 Franken auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes nahm in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für den Lebensmittelkonzern vor./tih/ag;