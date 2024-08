FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle nach der Ankündigung des Austauschs des Konzernchefs auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Anleger dürften zunächst negativ reagieren, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. So dürften Fragen aufkommen, ob die Gewinnmargenprognose für 2025 Bestand haben wird und ob es überhaupt einen Anstieg der Produktivität geben könne./mis/tih;