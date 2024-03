FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Das Realwachstum (RIG) des Nahrungsmittelkonzerns dürfte im ersten Quartal schwächer als erwartet ausfallen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In den folgenden Quartalen sollte es sich aber nach und nach verbessern./mf/gl;