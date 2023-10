FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern habe die Erwartungen am Markt verfehlt, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er wies zudem darauf hin, dass die Konsensschätzungen für das organische Wachstum der Erlöse und die operative Marge bereits nahezu am oberen Ende der Zielspannen des Managements lägen./tav/edh;