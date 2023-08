NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 136 Euro belassen. Nach der zweiten Gewinnwarnung seit Jahresbeginn am Freitag nach Börsenschluss seien auch die Quartalsresultate des IT-Dienstleisters entsprechend schwach ausgefallen, insbesondere bei der Rentabilität, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./edh/ajx;