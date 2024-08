NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 487 auf 501 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach starken Quartalszahlen des Rückversicherers erhöhte Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen. Bis zur Vorlage der Jahreszahlen im Februar 2025 dürfte das Management aber konservativ bleiben. Goh mahnte zu Geduld, um dann die zugrundeliegenden Trends besser verstehen zu können./niw/ajx;