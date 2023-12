NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 382 auf 410 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Derald Goh lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Gewinnausblick nah an den optimistischsten Erwartungen, weshalb er seine Schätzungen für die kommenden Jahre erhöhte. Dies schränke aber die Hoffnung ein, dass die Prognosen für 2024 nochmals so stark steigen können wie jene für das laufende Jahr./tih/men;