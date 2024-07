NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 515 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain passte in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick nochmals seine Schätzungen für den Rückversicherer an - allerdings nur im kleineren Rahmen. Seine Prognose für den diesjährigen Nettogewinn steigt um 2 Prozent wegen niedrigerer Großschäden./tih/ag;