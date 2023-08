NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re von 350 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel für die Aktie berücksichtige die jüngsten Quartalszahlen des Rückversicherers und die neue Rechnungslegungsvorschrift IFRS17, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Montag vorliegenden Studie. Daraus resultierten auch höhere Schätzungen für den Nettogewinn der Jahre 2023 bis 2025./edh/he;