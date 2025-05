ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 595 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle verwies in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung vor allem auf Vertragserneuerungen des weltgrößten Rückversicherers im April, die im Vergleich zur Erneuerungsrunde im Januar enttäuscht hätten. Die bekanntgegebenen Änderungen dürften die Bedenken der Anleger hinsichtlich Margen- und Umsatzentwicklung nicht mildern, kommentierte er und rechnet mit einer leicht negativen Aktienreaktion an diesem Morgen./rob/ck/mis;