FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach detaillierten Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 535 Euro belassen. Da das attraktive Preisniveau in der Schaden-Rückversicherung verzögert bei den Ergebnissen ankomme und weil ökonomische Gewinne aus den Vorjahren in der Bilanz gezielt "zwischengespeichert" worden seien, rechne er bei dem Rückversicherer mit weiter steigenden Gewinnen und Ausschüttungen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he;