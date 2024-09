FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Munich Re von 492 auf 535 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Wenzel hält am Dienstag in seinem Kommentar anlässlich des Branchentreffens in Monte Carlo ein etwas sinkendes Preisniveau in der Januar-Erneuerungsrunde für wahrscheinlich. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung werde aber auch damit attraktiv bleiben./ag/gl;