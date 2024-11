ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 540 Euro belassen. Der Rückversicherer rechne mit Wachstum aus eigener Kraft über alle Konzernsegmente hinweg, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/he;