NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzvorstand auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Für langfristig orientierte Investoren halte die Aktie des Triebwerkherstellers bedeutendes Aufwärtspotenzial bereit, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/he;