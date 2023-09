ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Sie sehe die Probleme mit fehlerhaften GTF-Triebwerken weiterhin mehr als angemessen eingepreist, schrieb Analystin Kseniia Maslova in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings fehle es an positiven Kurstreibern für die Aktie des Triebwerksbauers./gl/la;