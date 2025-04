NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Mit Blick auf den A320 zeigten aktuelle Daten, dass das Tempo der Rückkehr von Flugzeugen in den Dienst der Fluggesellschaften immer noch langsam sei, sich im März aber verbessert habe, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ck;