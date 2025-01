NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU anlässlich eines angekündigten Wechsels an der Spitze des Finanzressorts auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die Übergangszeit bis zum Wechsel am 1. Juli sei zwar positiv zu werten, aber für den Triebwerkhersteller bedeute dies auch eine gewisse Unsicherheit, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he;