ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Morphosys von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Antikörperspezialisten drehe sich derzeit alles um den Hoffnungsträger Pelabresib, schrieb Analystin Xian Deng in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtige Daten über den Wirkstoff würden Ende November erwartet. Am 10. Dezember dann werde Morphosys diese Daten zur Jahrestagung der Amercian Society of Hematology (ASH) präsentieren und am 11. Dezember als einziges Thema während des Investorentages./ck/tih;