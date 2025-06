NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall schrieb in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Halbjahreszahlen, dass die Volumenentwicklung und Währungseffekte den Reifenhersteller nach wie vor belasten dürften. Der Zeitpunkt einer Erholung in den Agrar- und Bauwirtschaftsbereichen bleibe ungewiss./tih/jha/;