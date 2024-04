NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 535 US-Dollar belassen. Analyst Mark Shmulik analysierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie allgemeine Trends in der globalen Nutzung digitaler Medien. Mit Blick auf Meta betonte er, der Facebook-Konzern besitze auch dank Instagram und WhatsApp weiterhin drei der fünf Apps, die weltweit die meisten Downloads verzeichneten./tih/ajx;