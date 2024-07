ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta in einem Ausblick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal von 575 auf 630 US-Dollar angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf "Buy". Neben angepassten Schätzungen begründete er das höhere Kursziel auch mit dem Bewertungshorizont, der um ein Quartal in die Zukunft verschoben wurde./tih/he;