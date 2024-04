NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 585 auf 540 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein beschleunigtes Umsatzwachstum im ersten Quartal werde wohl überschattet von der absehbaren Verlangsamung im zweiten, schrieb Analyst Brent Thill am Donnerstag nach dem Zwischenbericht des Social-Media-Konzerns. Zudem seien die avisierten Kosten und Investitionen im Gesamtjahr gestiegen. Thill glaubt aber an die Anlagestory, die in der Vergangenheit satte Renditen erbracht habe./ag/ck;