Dollar bremst Talfahrt etwas - Das sind die Gründe

Experten zufolge herrscht vor wichtigen Daten im Tagesverlauf und besonders am morgigen Donnerstag eine spürbare Zurückhaltung.

So sollten die heutigen ADP-Beschäftigungszahlen einen weiteren Hinweis auf den grossen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Donnerstag liefern. Dieser steht wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli dann bereits einen Tag früher als normal auf der Agenda und ist mitentscheidend, ob die US-Notenbank Fed dem Druck von US-Präsident Trump nach Zinssenkungen bereits im Juli nachgeben könnte. Zuletzt äusserte sich Fed-Chef Jerome Powell am Notenbanktreffen im portugiesischen Sintra weiter zurückhaltend und abwartend.

Während das Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9333 mehr oder weniger auf der Stelle tritt, machte der Dollar sowohl zu Euro als auch zum Franken an Boden gut. So notiert der Franken mit 0,7932 etwas tiefer als am frühen Morgen (0,7917). Der Euro hat noch etwas deutlicher nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung Euro kostete gegen Mittag 1,1769 US-Dollar nach 1,1795 am frühen Morgen.

Zürich (awp)