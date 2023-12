NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta nach einem Gespräch mit einem Experten für digitale Werbeausgaben auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Das auf Künstlicher Intelligenz (KI) beruhende Krypto-Online-Spiel Sandbox führe zu steigenden Klickraten, schrieb Analyst James Heaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit zahlten sich die noch jungen KI-Investitionen des Facebook-Konzerns bereits aus./edh/gl;