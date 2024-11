NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser sieht sich am Montag in seinem aktuellen Vergleich auf Höhe der Markterwartungen für die Umsätze des dritten Quartals. Beim Ergebnis traut er den Darmstädtern ein wenig mehr zu./ag/gl;