NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Dank des Healthcare-Bereichs hätten die Darmstädter die Ebitda-Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen, schrieb Analyst Brian Balchin am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick wurde gesenkt./ag/ajx;