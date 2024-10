FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Investorenveranstaltung im Nachgang zu den Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Eine trägere Nachfrage in China, Kompensationen für Händler und höhere Garantiekosten hätte noch schwerer auf der Profitabilität der Autosparte gelastet als befürchtet, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte auf das veränderte Umfeld in China reagieren, das sich dauerhaft zu ändern scheine./mis/men;