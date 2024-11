FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Medios von 23 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz- und Gewinnwachstum beruhten zunächst nur auf Zukäufen, deren Nachteile in der Berichterstattung aber zu kurz kämen, schrieb Analyst Michael Kuhn in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Organisch seien die Trends im dritten Quartal negativ gewesen, er setzt aber auch eine Trendumkehr im vierten./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2024 / 07:50 / CET ;