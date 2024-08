HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Medios nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Nach dem zweiten Quartal habe das Pharmaunternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Im abgelaufenen Quartal sei die Profitabilität viel besser gewesen als, was das Potenzial des internationalen Geschäfts aufzeige./mf/mis;