NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat LVMH nach Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 760 Euro belassen. Sämtliche Sparten hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Piral Dadhania in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar./gl/he;