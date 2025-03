NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH vor Umsatzzahlen im ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Nicht nur im Segment Mode und Leder, auch in den anderen Geschäftsfeldern des Luxusgüterkonzerns dürften die Absatztrends verhalten gewesen sein, schrieb Analystin Chiara Battistini in einem Ausblick am Montag./bek/tih;