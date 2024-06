ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 844 auf 800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alle Augen seien auf die Margen gerichtet, schrieb Analystin Zuzanna Pusz am Mittwochnachmittag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Resultate seien ein Test der Widerstandsfähigkeit in einem schwierigen Umfeld./ag/bek;