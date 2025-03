NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Daten des Unternehmens Global Blue, das die Rückerstattung der Tourismus-Einkaufssteuer abwickelt, zeigten im Februar eine gewisse Abschwächung der Nachfrage, die jedoch hauptsächlich auf Kalendereinflüsse zurückzuführen sei, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf Zweijahresbasis gesehen bleibe die Erholung jedoch auf Kurs, da das Wachstum in Europa die langsamere Erholung im asiatisch-pazifischen Raum ausgleiche./ck/gl;