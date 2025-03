NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum vierten Quartal 2024 mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Outperform" belassen. Das Passagiergeschäft habe dazu geführt, dass das operative Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um 14 Prozent übertroffen habe, schrieb Analyst Alexander Irving in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Preise hätten sich im Vergleich zum dritten Quartal 2024 deutlich verbessert./bek/ag;