NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Das bereinigte Umsatzwachstum des französischen Kosmetikkonzerns habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäft in Nord- und Lateinamerika sei hinter den Schätzungen zurückgeblieben, in Nordasien (inklusive China) sei der Umsatz weiter zurückgegangen. Sie erwartet eine negative Kursreaktion am Freitag./ck/he;