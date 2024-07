NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Die Stärke im ersten Quartal in den USA dürfte sich im zweiten Quartal nicht fortgesetzt haben, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Denn der Kosmetikkonzern habe im ersten Quartal von der Einführung eines neuen IT-Systems profitiert./bek

