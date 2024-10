FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 9200 auf 9700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Börsenbetreiber dürfte am 24. Oktober gute Quartalszahlen vorlegen, schrieb Analyst Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er senkte wegen negativer Wechselkurseffekte seine Schätzungen. Das dennoch angehobene Kursziel begründete Goy mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/ag;