NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Mit seinen Eckdaten zum zweiten Quartal habe der Spezialchemiekonzern einen Schritt in die richtige Richtung unternommen, ein Marathon stehe aber noch bevor, titelte Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2025./edh/nas;