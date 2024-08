NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach der Veröffentlichung endgültiger Zahlen für das zweite Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Neu sei, dass alle Geschäftsbereiche des Chemiekonzerns sich besser entwickelt hätten als gedacht, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der freie Finanzmittelfluss (FCF) im Quartal positiv gewesen./mis/ajx;