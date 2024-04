NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi passste sein Bewertungsmodell für den Spezialchemiekonzern an die jüngsten Branchen- und Preistrends sowie an sein jüngstes Gespräch mit dem Management an. Für das erste Quartal rechne er mit einem Umsatzminus von 16 Prozent und einem Rückgang des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) von 47 Prozent, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl;